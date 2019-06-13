تفاصيل هجوم عمان: الناقلتين المستهدفتين ترفعان علم جزر مارشال وبنما

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قالت قناة ‏بلومبيرج أن السفينة التي شب فيها الحريق حملت بالنفط من أبو ظبي قبل الانطلاق إلى البحر وفقا بيانات أولية. فيما ذكرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة على موقعها على الانترنت بأن بريطانيا وشركاءها يحققون حاليا في الحادث.

فيما قالت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة انه إخلاء ناقلتين في خليج عمان والطاقم آمن وقالت صحيفة نقلا عن مصادر في الشحن البحري: إصابة ناقلة نفط بطوربيد قبالة ساحل الفجيرة.

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فيما قال مصدر بالشحن البحري: النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان.

من جهة اخرى قالت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

ولم يرد تأكيد من مشغلي الناقلتين أو السلطات في سلطنة عمان أو دولة الإمارات المجاورة التي تعرضت أربع ناقلات لهجمات في مياهها الإقليمية الشهر الماضي.