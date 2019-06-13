إصابة ناقلتي نفط بأضرار بحادث في خليج عمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت البحرية الأميركية، اليوم، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان.

وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفا "تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان".

وذكرت مصادر إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وإن أفراد الطاقم بخير.

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز"، المعنية بالشحن، أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

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وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدغس" وترفع علم بنما، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن أحد المسؤولين قوله إنه تم انتشال قبطان وطاقم الناقلة "كوكوكا كاريدغس" من قارب إنقاذ، مشيرا إلى أن الناقلة لا تزال في منطقة خليج عمان ولا تواجه الغرق.

كما أعلن إصابة أحد أفراد طاقم الناقلة بإصابة طفيفة، وأن الهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة.

وذكر بيان صادر عن الشركة نقلا عن المسؤول إن "كوكوكا كاريدغس" كانت في طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة محملة بشحنة ميثانول، وأن شحنة الميثانول في الناقلة سليمة.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مسؤول بميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة قوله، إن النار اشتعلت بناقلة نفط بعد أن تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل إبحارها.