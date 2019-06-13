شكرا لقرائتكم لقاء بين آبي وخامنئي في طهران.. وطوكيو تنفي "التوسط" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، صباح الخميس في طهران، رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي.

وآبي هو أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاماً، ووصل الأربعاء على رأس وفد رفيع المستوى إلى طهران.

بدوره، أعلن متحدث باسم الحكومة اليابانية أن زيارة آبي إلى إيران ترمي إلى المساعدة في تخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط، وليس التوسط، على وجه التحديد، بين طهران وواشنطن.

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ويبدو أن تصريحات كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيهيد سوغا، للصحافيين تعني التقليل من أهمية التوقعات وتخفيضها، وسط احتمالات غامضة لمهمة آبي.

وقال رئيس الوزراء الياباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في طهران الأربعاء: "لا نريد وقوع حرب جديدة في الشرق الأوسط".

كما دعا آبي إيران إلى القيام بدور بناء في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن "التوتر في الشرق الأوسط آخذ في التصعيد الآن، ويتوقع الخبراء حدوث مواجهة".

وأضاف أن "الاستقرار في الشرق الأوسط ستعود فوائده على العالم أجمع، واليابان تأمل في المساعدة في إحلال السلام".