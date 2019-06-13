شكرا لقرائتكم بوتين: العلاقات الروسية الأميركية تسوء أكثر فأكثر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة تلفزيونية بثت الخميس، إن العلاقات بين موسكو وواشنطن تسوء أكثر فأكثر، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية الحالية فرضت عشرات العقوبات على روسيا.
وصرح بوتين لتلفزيون (مير): "إنها (العلاقات) تتدهور، وتسوء أكثر فأكثر".
وأدلى بوتين بهذه التعليقات قبيل قمة لمجموعة العشرين في وقت لاحق هذا الشهر باليابان، حيث من المحتمل أن يلتقي بنظيره الأميركي، دونالد ترمب.
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