كتب: انتصار الغيطانى
أوردت وكالة "رويترز" أنباء بإصابة ناقلة نفط بطوربيد في خليج عمان، نقلاً عن صحيفة، مشيرة إلى أن شركات شحن قامت بإجلاء طاقمي ناقلتي نفط تعرضتا لحادث في خليج عمان.
ونقل موقع "بلومبيرج" عن الأسطول الخامس الأمريكي القول إن الحادث أسفر عن تدمير سفينتي نفط في بحر عمان.
كما نقلت "بلومبيرج" عن مسؤول بميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة قوله إن النار اشتعلت بناقلة نفط بعد أن تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل إبحارها.
وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت عن وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي...
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| "بلومبيرج" نقلا عن الأسطول الأمريكي: تدمير سفينتي نفط في خليج عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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