عاجل| "بلومبيرج" نقلا عن الأسطول الأمريكي: تدمير سفينتي نفط في خليج عمان

كتب: انتصار الغيطانى

أوردت وكالة "رويترز" أنباء بإصابة ناقلة نفط بطوربيد في خليج عمان، نقلاً عن صحيفة، مشيرة إلى أن شركات شحن قامت بإجلاء طاقمي ناقلتي نفط تعرضتا لحادث في خليج عمان.

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ونقل موقع "بلومبيرج" عن الأسطول الخامس الأمريكي القول إن الحادث أسفر عن تدمير سفينتي نفط في بحر عمان.

كما نقلت "بلومبيرج" عن مسؤول بميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة قوله إن النار اشتعلت بناقلة نفط بعد أن تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل إبحارها.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت عن وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي...