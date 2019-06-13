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بدء امتحان مادة التاريخ لطلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية

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كتب لؤى على

بدأت الآن اللجنة الأولى لطلاب القسم الأدبى فى الثانوية الأزهرية بامتحانات نهاية العام، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة التاريخ، وتستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو، ويشارك فيها 154 ألفا و954 طالبا وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103 آلاف و67 طالبا فى القسم الأدبى، و51 ألف و887 طالبا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.

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