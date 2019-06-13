السيسي يصدر قرارات بتعيينات بمجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة العامة

كتب: أ ش أ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 283 لسنة 2019 بتعيين عدد من الوكلاء نوابا لرئيس مجلس الدولة. كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 284 لسنة 2019 بتعيين عدد من المندوبين المساعدين مندوبين بمجلس الدولة. Advertisements وأصدر الرئيس أيضا قرار رقم 285 لسنة 2019 بتعيين بعض الرؤساء من الفئة ( أ ) والفئة (ب) بالنيابة العامة لدي محكمة النقض. وأصدر رئيس الجمهورية كذلك قرار رقم 286 لسنة 2019 بتعيين بعض معاوني النيابة العامة مساعدين للنيابة العامة.نشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

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