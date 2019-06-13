مصدر جزائري: القبض على المرشح الرئاسي علي غديري

أكد مصدر مقرب من المرشح الرئاسي علي غديري، أن هذا الأخير تم إيقافه مساء الأربعاء من طرف جهة أمنية، وأنه لا يعلم الجهه التي اعتقلت علي غديري.
وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن الاعتقال حصل على الساعة السابعة من مساء الأربعاء في بيته من قبل أعوان أمن، ولأسباب مجهولة.
يذكر أن علي غديري كان من بين أول الشخصيات التي أعلنت خوضها غمار انتخابات الرئاسة للعام 2019 في مواجهة بوتفليقة.
إلى ذلك، أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر، الأربعاء، بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، بالحبس المؤقت، بعد التحقيق...
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