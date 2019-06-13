سجن نائب وزير أرجنتيني سابق لمحاولته اخفاء 9 ملايين دولار في دير

قضت محكمة أرجنتينية بسجن نائب الوزير السابق جوزيه لوبيز لمدة ستة أعوام بعد القبض عليه قبل نحو ثلاثة اعوام وهو يحاول إخفاء حقائب وأكياس محشوة بـ9 ملايين دولار في أحد الأديرة الكاثوليكية في بوينوس أيرس.
يذكر أن لوبيز البالغ 58 عاما، قبض عليه متلبسا وهو يرمي 160 حقيبة وكيس خيش من فوق جدار نحو حديقة الدير. وتمت تبرئة الأخت سيليا إينيس أباريسيو، وهي راهبة كاثوليكية تبلغ 80 عاما كانت متهمة بالتواطؤ في القضية. ولوبيز كان جزءا من مجموعة من المسؤولين المقربين من الرئيس الراحل نيستور كيرشنر وخليفته وزوجته كريستينا كيرشنر.
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