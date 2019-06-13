أعلنت ​وزارة الدفاع الإسرائيلية​ أن "صاروخا أطلق الليلة الماضية من ​قطاع غزة​ على المدنيين الإسرائيليين، إلا أنه لم يصل الى هدفه، حيث تم اعتراضها بواسطة نظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية"، مشيرة الى أنه "ردا على الهجوم، قصفنا تجمعا تحت الأرض لحركة حماس في غزة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الإسرائيلية: قصفنا تجمعا تحت الأرض لحركة حماس في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.