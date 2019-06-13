الخارجية العراقية تعلن رفض المشاركة في مؤتمر البحرين

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية ​العراق​ية، أحمد الصحاف "عدم مشاركة العراق في "ورشة العمل الاقتصادية"، التي ستُنظم في ​البحرين​ في أواخر الشهر"، مؤكدا "تمسكه بموقفه الثابت إزاء ​القضية الفلسطينية​".

ولفت إلى أن "العراق لن يشارك في مؤتمر البحرين، وذلك يعود لموقفه الثابت من القضية الفلسطينية، وهو حق ​الشعب الفلسطيني​ في إقامة دولته الموحدة وعاصمتها ​القدس​ الشريف، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، مؤكداً أن "هذه القضية مركزية في الوعي الشعبي والسياسي العراقي وخطاب وزارة الخارجية".