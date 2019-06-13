الخارجية العراقية تعلن رفض المشاركة في مؤتمر البحرين

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف "عدم مشاركة العراق في "ورشة العمل الاقتصادية"، التي ستُنظم في البحرين في أواخر الشهر"، مؤكدا "تمسكه بموقفه الثابت إزاء القضية الفلسطينية".
ولفت إلى أن "العراق لن يشارك في مؤتمر البحرين، وذلك يعود لموقفه الثابت من القضية الفلسطينية، وهو حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الموحدة وعاصمتها القدس الشريف، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، مؤكداً أن "هذه القضية مركزية في الوعي الشعبي والسياسي العراقي وخطاب وزارة الخارجية".
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