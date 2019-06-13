مديرة عام صندوق النقد الدولي يدعو إلى وقف النزاعات التجارية الحالية

حثت مدير عام ​صندوق النقد الدولي​ ​كريستين لاغارد​، دول ​العالم​ على "وقف التصعيد في النزاعات التجارية الحالية، والتحرك بدلاً من ذلك من أجل إصلاح النظام العالمي"، مشيرةً إلى أن "هذا يعني تجنب فرض الرسوم والرسوم المضادة والبحث بدلاً من ذلك عن سبل لإطلاق كامل الإمكانيات الممكنة في التجارة الإلكترونية وتجارة الخدمات".

ولفتت إلى أن "لنمو العالمي متراجع منذ أكثر من ست سنوات، والاقتصادات الكبرى تضع قيوداً تجارية جديدة أو تهدد بقيود جديدة. وهذا ربما يكون بداية شيء آخر قد يؤثر علينا بصورة أوسع"، مشيرةً إلى أن "العالم بحاجة إلى تجديد التركيز على ​الآثار​ المشوِهة الناجمة عن الإعانات التي تقدمها الحكومات".