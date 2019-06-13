بومبيو يؤكد انفتاح الولايات المتحدة على الحوار مع الهند

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن ​الولايات المتحدة​ منفتحة على الحوار مع ​الهند​ "ونأمل أن يلغي أصدقاؤنا الهنود حواجزهم التجارية ويثقوا بتنافسية شركاتهم"، مشيرا الى أنه في زيارته الى ​نيودلهي​ في وقت لاحق هذا الشهر "سنناقش على الأرجح القرار الأخير المتعلق ببرنامج الأفضليات المعمم".

ولفت الى أن "الدول التي قدمت للولايات المتحدة معاملة تجارية عادلة ومتبادلة منذ وصول ​ترامب​ إلى ​البيت الأبيض​ في كانون الثاني 2017 رأوا ​اميركا​ منفتحة أمامهم وفرصا حقيقية"، داعيا إلى "تعزيز التعاون مع الهند في قطاعات الدفاع و​الطاقة​ و​الفضاء​ ودافع عن الرؤية الأميركية لمنطقة هندي وهادئ حرة ومفتوحة"، مشيرا الى "أننا ندرك أن التعامل مع أمثال ​الصين​ و​باكستان​ في الجانب الآخر من المحيط، يختلف عندما يكونون على حدودك".

ويزور بومبيو الهند في إطار جولة آسيوية من 24 لغاية 30 حزيران للتأكيد على أهمية العلاقات الأميركية مع الهند بعد إعادة انتخاب مودي في أيار الماضي.