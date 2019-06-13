البحرية الأميركية: ناقلتا نفط أصيبتا بأضرار في حادث وقع في بحر عمان

أعلنت ​البحرية الأميركية​ أن "ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار في حادث وقع في بحر عمان".

من جهة اخرى نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر ملاحية تأكيدها أنه "تم إخلاء ناقلتي نفط في خليج عمان بعد حادث وسلامة طاقمهما"، لافتة الى ان "إحدى الناقلتين ترفع علم جرز مارشال والثانية ترفع علم بنما".

وأكد مصدر في الشحن البحري لرويترز أن "النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد حادث خليج عمان".