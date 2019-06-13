افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، أن ابناء المدينة تفاجاوا منذ ساعات الصباح الاولى بانقطاع الانترنت حيث ابلغ مصدر مسؤول في هيئة "​اوجيرو​" "النشرة" أن هناك مشكلة بالانترنت في صيدا ويجري العمل على اصلاحها سريعا.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بأوجيرو للنشرة: مشكلة بالانترنت في صيدا ويجري العمل على اصلاحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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