دعا مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبده ابو كسم، في حديث مع "النشرة"، إلى انتظار يوم السبت للإعلان عن نتائج انتخابات السينودس الماروني المجتمع ببكركي.
والجدير بالذكر ان هذه الإنتخابات هي عملية انتخاب بديل عن المطران بولس مطر الذي وصل إلى عمر التقاعد كرئيس لأساقفة بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو كسم للنشرة: لانتظار يوم السبت للإعلان عن نتائج انتخابات السينودس الماروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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