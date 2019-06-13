أبو كسم للنشرة: لانتظار يوم السبت للإعلان عن نتائج انتخابات السينودس الماروني

دعا مدير ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ الأب عبده ابو كسم، في حديث مع "​النشرة​"، إلى انتظار يوم السبت للإعلان عن نتائج ​انتخابات​ ​السينودس​ الماروني المجتمع ببكركي.

والجدير بالذكر ان هذه الإنتخابات هي عملية انتخاب بديل عن المطران بولس مطر الذي وصل إلى عمر التقاعد كرئيس لأساقفة بيروت.