إرنا: إنقاذ 44 بحارا من طاقم ناقلتي النفط وهم الآن في ميناء جاسك جنوب إيران

أفاد وكالة "إرنا" الايرانية عن "إنقاذ 44 بحارا من طاقم ناقلتي ​النفط​ وهم الآن في ميناء جاسك جنوب ​إيران​".

وكانت قد ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تصاعد التوترات في منطقة الخليج بعد تعرض ناقلتي نفط لانفجارين كبيرين في مياه بحر عُمان.

وجرى تداول عقود مزيج "برنت" العالمي بحلول الساعة 09:22 بتوقيت غرينيتش، عند 61.07 ​دولار​ للبرميل، بزيادة نسبتها 1.83% عن التسوية السابقة.

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فيما تم تداول المزيج الأميركي "غرب ​تكساس​ الوسيط" عند 51.71 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.17% عن مستوى الإغلاق السابق.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتين محملتين بالنفط.

وتتخوف أسواق النفط من تأخر إمدادات النفط من منطقة ​الشرق الأوسط​، في ظل تهديد متزايد للشحنات في هذه المنطقة بسبب التوترات السياسية بين ​أميركا​ وإيران، وتعرض ناقلات نفط لأعمال إرهابية.