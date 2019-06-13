الامتحانات الرسمية تتواصل لليوم الثاني في مدينة النبطية ومنطقتها

تواصلت في ​مدينة النبطية​ ومنطقتها ولليوم الثاني على التوالي امتحانات ​الشهادة المتوسطة​ "البريفة " وبلغ عدد الطلاب المرشحين 2336 تغيب منهم 32 طالبا وطالبة، وجرت الامتحانات في اجواء هادئة ومريحة وفرتها عناصر من الجيش و​قوى الامن الداخلي​ في حرم المراكز ومحيطها وعددها 11 مركزا.

وجالت رئيسة الدائرة في المنطقة التربوية في النبطية السيدة نشأت الحبحاب على عدد من مراكز الامتحانات في النبطية واطلعت على سيرها ووصفت الاجواء بالمريحة والطبيعية.

ووزع رئيس المنطقة التربوية في ​محافظة النبطية​ أكرم ابو شقرا بيانا اشار فيه الى انه "جال اليوم على عدد من مراكز الامتحانات في ​بنت جبيل​، ملاحظا ان الكاميرات تعمل حسب توصيات معالي وزير التربية والتعليم العالي الاستاذ ​أكرم شهيب​ والمدير العام للوزارة الاستاذ ​فادي يرق​ وهي لطمأنة الطلاب.

ولفت ان عدد المرشحين في محافظة النبطية وأقضيتها الاربعة هو 4442 تغيب منهم 90 طالبا وطالبة، منوها بدور المراقبين والقوى الامنية والعسكرية التي توفر الاستقرار في محيط المراكز التي تجري فيها ​الامتحانات الرسمية​.