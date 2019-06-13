اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "بعد أن رهنت مستقبل أكثر من ثمانين ألف طالب وأولادي الأربعة منهم، وإستمرت بتعنتها في إقفال ​الجامعة اللبنانية​، أظهرت رابطة الأساتذة المتفرغين أنها دون المسؤولية وفاقدة الإحساس. صدق الرئيس ​سعد الحريري​ عندما وصف هذا العمل الإرتجالي بالمعيب".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: رابطة الأساتذة المتفرغين في اللبنانية أظهرت أنها دون المسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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