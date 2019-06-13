أحمد الحريري: الشهيد عيدو كان رمز المدافعين عن دولة الحق والعدالة

اشار أمين عام "تيار المستقبل" ​أحمد الحريري​ الى ان "الشهيد وليد عيدو كان رمزا وقيمة وعلما في سجل الشهداء المدافعين عن دولة الحق والعدالة, دولة الحرية والسيادة"، مضيفا:"ضحيت من أجلنا ومن أجل ​رفيق الحريري​ ونحن على دروب الوفاء لك ولشهادتك مستمرون".

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