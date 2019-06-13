ضاهر ردا على الحريري: المعيب هو تجاهل قضايا الجامعة اللبنانية

رد رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في ​​الجامعة اللبنانية​​​ ​يوسف ضاهر​ على كلام رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ معتبرا أن "المعيب ليس الاضراب في الجامعة بل جهل وتجاهل قضاياها ومعاناتها، والمعيب هو عدم استقبال رابطة ​الاساتذة​ ومناقشتها بهموم الجامعة"، مضيفا:"المعيب هو ضرب استقلالية الجامعة والتدخلات السياسية والطائفية في شؤونها ووضع موزانة ترقيعية تضرب ركائز الوطن".

وفي حديث اذاعي أوضح ضاهر أن "وزير التربية ​أكرم شهيب​ يعتبر ان مطالبنا محقة الا اننا نريد ان نلمس الايجابية في التعاطي"، مشددا على ان "الاضراب مستمر الى ان تتبلور مطالبنا وهمنا الاساسي هو عدم تفريغ الجامعة اللبنانية من الاساتذة كي لا تصبح مهمشة".