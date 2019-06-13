لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "اليوم الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد النائب وليد عيدو وابنه خالد. لقد إغتيل كبار من الرجال لأنهم وقفوا رافضين خطف ​لبنان​ ودولته من قبل التحالف الإيراني السوري الذي نستمر بمواجهته. دماؤك ودماء إبنك الشهيد أمانة غالية. سنقاوم هذا الإحتلال ولا بد سينهزم. مستمرون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي في ذكرى اغتيال عيدو وابنه: إغتيل كبار من الرجال لأنهم وقفوا رافضين خطف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.