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وزارة الصناعة تقرر اقفال مسلخ في تربل

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أصدرت وزارة الصناعة قرارا باقفال موقت لمسلخ SODAV (Liban ) SAL في منطقة تربل العقارية - قضاء زحلة، الى حين تأمين المستندات المطلوبة لاستكمال ملف الترخيص الذي يفتقر من الناحية القانونية الى رخصة الاسكان، والى حين تعديل دراسة التقييم البيئي للمسلخ والموافقة عليه من قبل وزارة البيئة كونها غير موافقة على الترخيص بالاستثمار.

وطلبت الوزرارة الى الجهات المعنية تنفيذ مضمون هذا القرار الذي يصبح نافذا من تاريخ ابلاغه صاحب العلاقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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