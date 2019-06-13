وزارة الصناعة تقرر اقفال مسلخ في تربل

أصدرت وزارة الصناعة قرارا باقفال موقت لمسلخ SODAV (Liban ) SAL في منطقة تربل العقارية - قضاء زحلة، الى حين تأمين المستندات المطلوبة لاستكمال ملف الترخيص الذي يفتقر من الناحية القانونية الى رخصة الاسكان، والى حين تعديل دراسة التقييم البيئي للمسلخ والموافقة عليه من قبل وزارة البيئة كونها غير موافقة على الترخيص بالاستثمار.

وطلبت الوزرارة الى الجهات المعنية تنفيذ مضمون هذا القرار الذي يصبح نافذا من تاريخ ابلاغه صاحب العلاقة.