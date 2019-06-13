جمالي استنكرت الهجوم الارهابي على مطار أبها في السعودية

استنكرت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ "الهجوم ​الارهاب​ي على مطار أبها في ​المملكة العربية السعودية​"، داعيةً المجتمعين العربي والدولي الى "اتخاذ الموقف المناسب حفاظا على سيادة الدول وعلى المدنيين"، سائلة "ان يحمي المملكة حاضنة الحرمين الشريفين قيادة وشعبا وارضا، ويبعد عنها ميليشيات الارهاب والغدر".

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