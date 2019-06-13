جورج نادر حمل السلطة السياسية الوضع القائم: يجب عدم المس بموازنة الجيش

اشار العميد المتقاعد ​جورج نادر​ الى ان كل التخفيضات للجيش 440 مليار ليرة، من تسليح وتقاعد وغيرها من الامور وهي مبالغ ليست كبيرة مقابل عدة ضرائب اخرى. واكد انه لا يوجد جيش في العالم يوقف التطويع والترقية 3 سنوات. وشدد على ان ​الجيش اللبناني​ لا يملك عدد فائضا من العسكر، واعتبر ان السلطة السياسية تتحمل كل الوضع القائم. وسأل "هل هناك ثقة بقائد الجيش؟ الم يتم تعيينه بالاجماع في الحكومة؟ وعليه يجب تكليفه بوضع ​سياسة​ تقشف للجيش. داعيا لعدم تحميل الجيش مسؤولية العجز في ​الموازنة​".

واعتبر نادر في حديث تلفزيوني، ان العملية التي نفذت في ​طرابلس​ نفذها شخص او فرد الا انها ليست عملية فردية، وهو اراد استهداف الدولة وهيبتها عبر قتله عناصر الجيش و​قوى الامن الداخلي​، وهو ليس غبيا او مريض نفسيا بل كان يعرف ما كان يقوم به. ورأى ان ما حصل يدل على انه ما زال هناك خلايا ارهابية، واكد انه ليس هناك جيش في العالم لا يملك مخصصات سرية، واكد اهمية المخصصات السرية في مواجهة العمليات الارهابية.