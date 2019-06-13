إنتخاب مهنا البنا رئيساً لبلدية شارون

إنتخب أعضاء المجلس البلدي في بلدة ​شارون​ مهنا البنا رئيساً جديداً للبلدية بغالبية 9 أصوات، كما إنتخب نعيم الأحمدية نائباً للرئيس. وتم إنتخاب البنا رئيساً جديداً للبلدية، بعد عقد جلسة طرح الثقة بالرئيس السابق للبلدية ملحم البنا ونائبه عبدالله الصايغ.

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