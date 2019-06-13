بومبيو يؤكد انفتاح الولايات المتحدة على الحوار مع الهند

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار مع الهند عقب وقف المعاملة التجارية التفضيلية لها، وذلك قبيل زيارة يجريها إلى نيودلهي في وقت لاحق هذا الشهر.

وأضاف "سنناقش على الأرجح القرار الأخير المتعلق ببرنامج الأفضليات المعمم".

والهند أكبر دولة مستفيدة من ذلك البرنامج المطبق منذ عقود، والذي سمح لها بتصدير5,7 مليار دولار من السلع المعفية من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة في 2017، وفق بيانات نشرها الكونغرس الأميركي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطلع حزيران/يونيو وقف المعاملة التجارية التفضيلية لنيودلهي، على الرغم من مساعي واشنطن تعزيز العلاقات مع الهند في وجه الصين، ورغم علاقات ترامب الجيدة كما يؤكد، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

Advertisements

وقال ترامب إنه يريد وصولا أكبر للسلع الأميركية إلى أسواق هذه الدولة الكبيرة في جنوب آسيا. وقال بومبيو "لا زلنا منفتحين على الحوار ونأمل أن يلغي أصدقاؤنا الهنود حواجزهم التجارية ويثقوا بتنافسية شركاتهم".

وقال إن الدول التي قدمت للولايات المتحدة معاملة تجارية عادلة ومتبادلة منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2017 "رأوا اميركا منفتحة أمامهم وفرصا حقيقية".

ويزور بومبيو الهند في إطار جولة آسيوية من 24 لغاية 30 حزيران/يونيو للتأكيد على أهمية العلاقات الأميركية مع الهند بعد إعادة انتخاب مودي في أيار/مايو الماضي.

والأربعاء دعا بومبيو إلى تعزيز التعاون مع الهند في قطاعات الدفاع والطاقة والفضاء ودافع عن الرؤية الأميركية لمنطقة هندي وهادئ "حرة ومفتوحة" -- وهي فكرة الهدف منها التصدي للتطلعات التوسعية التي تراها واشنطن في الصين.

وقال بومبيو "ندرك أن التعامل مع أمثال الصين وباكستان في الجانب الآخر من المحيط، يختلف عندما يكونون على حدودك".