مرشد الثورة الإيرانية يستقبل رئيس وزراء اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران (د ب أ) استقبل مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي صباح اليوم الخميس رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وبحسب الموقع الإعلامي لمكتب خامنئي فقد بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان آبي وصل إلى طهران أمس في زيارة تركز بصورة كبيرة على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

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