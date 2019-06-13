تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر ألف جندي أميركي في بولندا في خطوة سعت إليها وارسو لردع عدوان محتمل من جانب روسيا.
وأعلن ترامب نشر القوات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أندريه دودا في البيت الأبيض عقب توقيع الزعيمين إعلاناً مشتركاً يؤكد التعاون الدفاعي وشاهدا مقاتلة إف-35 أميركية تحلق فوقهما.
ورغم إظهارهما القوي للوحدة، اختلف ترامب مع دودا في محاولته إجبار بعض قضاة المحكمة العليا في بولندا على التقاعد، وهو قرار أدى العام الماضي إلى اندلاع احتجاجات.
ولدى سؤال ترامب عما إذا كان يؤيد خطوة دودا، أجاب "لا".
اقرأ أيضاً.. "الناتو" يعتزم إقامة منشأة للجيش الأميركي في بولندا
وقال دودا، الذي يدرس تسمية نشر القوات الأميركية "حصن ترامب"، إن إرسال القوات كان مطلوباً بسبب ما سماه العدوان الروسي في الماضي على بولندا ولمساعدة بلاده في توطيد علاقاتها بالغرب.
كان ترامب قال في السابق إن القوات الأميركية قد تأتي من القوة الأميركية الموجودة في ألمانيا، التي اتهمها بإنفاق القليل جداً على الدفاع المشترك ضمن حلف شمال الأطلسي.
ويمثل قرار ترامب مسعى لخدمة مصالح بولندا، الحليف الرئيسي في حلف الأطلسي، دون معاداة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي يود ترامب في إقامة علاقات ودية معه.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتعهد بنشر ألف جندي أميركي في بولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.