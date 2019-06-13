ترامب يتعهد بنشر ألف جندي أميركي في بولندا

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر ألف جندي أميركي في بولندا في خطوة سعت إليها وارسو لردع عدوان محتمل من جانب روسيا.

وأعلن ترامب نشر القوات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أندريه دودا في البيت الأبيض عقب توقيع الزعيمين إعلاناً مشتركاً يؤكد التعاون الدفاعي وشاهدا مقاتلة إف-35 أميركية تحلق فوقهما.

ورغم إظهارهما القوي للوحدة، اختلف ترامب مع دودا في محاولته إجبار بعض قضاة المحكمة العليا في بولندا على التقاعد، وهو قرار أدى العام الماضي إلى اندلاع احتجاجات.

ولدى سؤال ترامب عما إذا كان يؤيد خطوة دودا، أجاب "لا".

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وقال دودا، الذي يدرس تسمية نشر القوات الأميركية "حصن ترامب"، إن إرسال القوات كان مطلوباً بسبب ما سماه العدوان الروسي في الماضي على بولندا ولمساعدة بلاده في توطيد علاقاتها بالغرب.

كان ترامب قال في السابق إن القوات الأميركية قد تأتي من القوة الأميركية الموجودة في ألمانيا، التي اتهمها بإنفاق القليل جداً على الدفاع المشترك ضمن حلف شمال الأطلسي.

ويمثل قرار ترامب مسعى لخدمة مصالح بولندا، الحليف الرئيسي في حلف الأطلسي، دون معاداة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي يود ترامب في إقامة علاقات ودية معه.