هيئة السلامة البحرية البريطانية: حادث غامض في خليج عمان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يونيو 2019 09:22 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن “هيئة السلامة البحرية البريطانية” أن حادثاً غامضاً وقع، الأربعاء، في خليج عمان، ودعت للحذر الشديد بعد الحادث. المصدر: العربية.نت، وكالات

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