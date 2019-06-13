الأمم المتحدة: مظاهر الحوثي العسكرية ما زالت بميناء الحديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يونيو 2019 09:22 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كشفت الأمم المتحدة عن أن المظاهر العسكرية الخاصة بجماعة الحوثي المدعومة من إيران “لا تزال موجودة إلى حد كبير”، في ميناء الحديدة، فيما أُزيلت من ميناءي الصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة (غرب اليمن).

ودعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها”، الجنرال مايكل لوليسغارد، في بيان صحافي، الحوثيين إلى إكمال عملية إزالة جميع المظاهر العسكرية بسرعة، بما في ذلك الخنادق كجزء من التزامهم بالعملية.

وأشار إلى أنه يتعين على بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة التأكد من حجم قوة خفر السواحل المتُفق عليها (450 فرداً) والتي توفر الأمن في الموانئ الثلاثة.

وذكر البيان أن لوليسغارد لاحظ أن المظاهر العسكرية في ميناءي الصليف ورأس عيسى قد أُزيلت، لكنها ما زالت موجودة في ميناء الحُديدة إلى حد كبير.

وحث لوليسغارد الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على الانتهاء من المفاوضات المُعلقة للسماح بالتنفيذ الكامل للمرحلتين الأولى والثانية.

وأرسل الجنرال لوليسغارد، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، رسائل متطابقة إلى ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين في اللجنة، شملت معلومات مُحدثة حول حالة إعادة الانتشار الأولية التي قام بها الحوثيون من موانئ البحر الأحمر الثلاثة: الحُديدة والصليف ورأس عيسى في الفترة بين يومي 11و14 مايو، وفق ما ذكره البيان.

Advertisements

وأعلنت ميليشيات الحوثي في مايو الماضي، أنها اختتمت المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحُديدة (غرب اليمن) وموانئها من طرف واحد، لكن الحكومة الشرعية وصفت ذلك بالمسرحية الهزلية، واتهمت الحوثيين بأنهم سلموا الموانئ لعناصر تابعة لهم، بما يخالف اتفاق السويد.

وجاء بيان البعثة الأممية في الحديدة ودعوة الطرفين إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ أكثر من شهرين، بعد أسابيع من التزامها الصمت حيال اعتراض الحكومة اليمنية الشرعية على الانسحاب الأحادي للحوثيين، والذي تعاطت معه البعثة والمبعوث الدولي مارتن غريفثس، في حين اعتبرته الحكومة التفافاً على الإجراءات المتفق حولها لتنفيذ مشترك وآليات الرقابة والتثبت وإزالة المظاهر العسكرية.

ويأتي البيان أيضاً بعد يوم واحد من إعلان الأمم المتحدة حصولها على دعم يمني سعودي وخليجي لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس واستمراريته، وتأكيد مجلس الأمن في بيان بالتزامن، على تجديد الثقة الكاملة بغريفثس.

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة اليمنية الشرعية حول بيان البعثة الأممية حتى اللحظة.

المصدر: العربية.نت – أوسان سالم