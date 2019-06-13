كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمران خان يكشف سبب الصعوبات التي تواجه خط الأنابيب الإيراني الباكستاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إأ هناك صعوبات فيما يتعلق بخط أنابيب الغاز الإيراني الباكستاني بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران.

وقال "خان" في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "في الوقت الحالي لم يتحقق تقدم كبير وهذا بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران".

من المتوقع أن ينقل خط الأنابيب، الذي هو قيد الإنشاء حاليًا، الغاز من إيران إلى باكستان،وعند اكتماله، سوف يوفر خط الأنابيب 21.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى باكستان.