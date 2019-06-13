كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيسير النجار: السوريين خلقوا فرص عمل ونجحوا فيها بجهودهم الذاتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال تيسير محمد النجار، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين بمصر، إن نجاح السوريين في العمل دون الاعتماد على قروض، بصمة لهم، وهذا الكلام ليس فقط بمصر ولكن بكل دول العالم.
وأضاف "النجار"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن السوريين خلقوا الفرص ونجحوا فيها بجهودهم الذاتية، وهذا يعطي الحافز لكل الشباب، وهو نموذج عامل وطموح يصل لأبعد من طموحه.
وأكد رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين بمصر، أن سبب النجاح والاكتفاء الذاتي في سوريا كان الشعب السوري وليس من الثروات والبترول، مشددًا على أن الشعب السوري غني وليس فقير، ولديهم أموال بالمليارات وغير مستقرين في سوريا وثلاثة أرباعه يعيشون في الخارج، وهناك 30 مليون سوري غيروا جنسياتهم.
وأضاف "النجار"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن السوريين خلقوا الفرص ونجحوا فيها بجهودهم الذاتية، وهذا يعطي الحافز لكل الشباب، وهو نموذج عامل وطموح يصل لأبعد من طموحه.
وأكد رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين بمصر، أن سبب النجاح والاكتفاء الذاتي في سوريا كان الشعب السوري وليس من الثروات والبترول، مشددًا على أن الشعب السوري غني وليس فقير، ولديهم أموال بالمليارات وغير مستقرين في سوريا وثلاثة أرباعه يعيشون في الخارج، وهناك 30 مليون سوري غيروا جنسياتهم.