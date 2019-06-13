تيسير النجار: السوريين خلقوا فرص عمل ونجحوا فيها بجهودهم الذاتية



وأكد رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين بمصر، أن سبب النجاح والاكتفاء الذاتي في سوريا كان الشعب السوري وليس من الثروات والبترول، مشددًا على أن الشعب السوري غني وليس فقير، ولديهم أموال بالمليارات وغير مستقرين في سوريا وثلاثة أرباعه يعيشون في الخارج، وهناك 30 مليون سوري غيروا جنسياتهم.

وأضاف "النجار"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن السوريين خلقوا الفرص ونجحوا فيها بجهودهم الذاتية، وهذا يعطي الحافز لكل الشباب، وهو نموذج عامل وطموح يصل لأبعد من طموحه.