مونديال 2019 للسيدات: فرنسا وألمانيا لدور ثمن النهائي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فازت مساء الأربعاء فرنسا المضيفة على النرويج وفضت شراكتها معها في صدارة المجموعة الأولى بالفوز عليها 2-1 ضمن مباريات كأس العالم 2019 لكرة القدم للسيدات.

باتت ألمانيا وفرنسا على مشارف الدور ثمن النهائي بفوز الأولى على إسبانيا 1-صفر في فالنسيان والثانية على النرويج 2-1 في نيس في الجولة الثانية من منافسات المجموعتين الثانية والأولى تواليا ضمن كأس العالم 2019 في كرة القدم للسيدات، فيما أنعشت نيجيريا آمالها بفوزها على كوريا الجنوبية 2-صفر في غرونوبل ضمن المجموعة الأولى.

في المباراة الأولى، تدين ألمانيا بفوزها إلى لاعبة وسط باريس سان جرمان الفرنسي سارة دابريتس التي سجلت الهدف الوحيد في الدقيقة 42.

أما ألمانيا، بطلة العالم عامي 2003 و2007، ففضت من جانبها الشراكة مع إسبانيا فرفعت رصيدها إلى 6 نقاط بعدما كانت تغلبت على الصين بالنتيجة ذاتها السبت الماضي في الجولة الأولى، فيما تراجع المنتخب الإيبيري إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط من فوزه على جنوب إفريقيا 3-1 السبت أيضا.

وتنتهي الجولة الثانية للمجموعة غدا بلقاء الصين مع جنوب إفريقيا، وفي حال تعادلهما ستضمن ألمانيا بلوغها الدور ثمن النهائي.

على ملعب "أليانز ريفييرا" في نيس وأمام نحو 35 ألف متفرج تقدمهم مدرب منتخب الرجال ديدييه ديشان، حذت فرنسا المضيفة حذو ألمانيا وفضت شراكة صدارة المجموعة الأولى مع النرويج بالفوز عليها 2-1.

Advertisements

وهو الفوز الثاني تواليا لفرنسا بعد الأول على كوريا الجنوبية برباعية نظيفة في المباراة الافتتاحية فتفردت بالصدارة برصيد 6 نقاط وباتت بحاجة إلى التعادل في مباراتها الأخيرة أمام نيجيريا الاثنين المقبل في رين لضمان بطاقتها وصدارة المجموعة.

في المقابل، تراجعت النرويج إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام نيجيريا.

وصمد المنتخب النرويجي أمام المد الهجومي لنظيره الفرنسي طيلة الشوط الأول قبل أن يفاجئه الأخير مطلع الشوط الثاني بافتتاح التسجيل عبر فاليري غوفان (46)، لكن فرحة الفرنسيات لم تدم سوى 8 دقائق حيث نجحت النرويجيات في إدراك التعادل بالنيران الصديقة عندما سجلت المدافعة ويندي رونار بالخطأ في مرمى صاحبات الضيافة (54).

وحصلت فرنسا على ركلة جزاء في الدقيقة 72 بعد لجوء الحكمة الألمانية بيبيانا شتاينهاوس إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" فانبرت لها أوجيني لو سومير بنجاح مسجلة هدف الفوز.