أنباء عن انفجارات في ناقلتي نفط في بحر العرب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت قوة أمنية بريطانية، صباح اليوم، إن "حادثا غير محدد" وقع في بحر عمان، وطلبت اتخاذ جانب الحذر الشديد، بينما تحدثت تقارير أخرى عن انفجارات وقعت في ناقلتي نفط ضخمتين.
وجاء أن قوة أمنية بحرية بريطانية، بحسب "أسوشيتدبرس"، حذرت من أن حادثا غير محدد وقع في بحر عمان، وطالبت بتوخي "الحذر الشديد".
وأصدرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي تديرها البحرية البريطانية، وضع حالة التأهب في وقت مبكر يوم الخميس. ولم توضح لكنها قالت إنها تجري تحقيقا في الأمر.
ولم يرد الأسطول الخامس للبحرية الأميريكية المتمركزة في البحرين فورا على طلب للتعليق.
وجاء الحادث فيما ادعت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجار في المنطقة استهدف ناقلات نفط.
وتحدثت تقارير أخرى عن وقوع انفجارات في ناقلتي نفط ضخمتين في بحر العرب تنقلان النفط الخام من الخليج العربي، دون أن يتضح من أين قدمتا.
وعلم أن نداءات استغاثة أطلقت من الناقلتين إلى الموانئ الباكستانية والعمانية.
يتبع..
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