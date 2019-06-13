مستوطنون يقتحمون برك سليمان والاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 7 فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحمت مجموعة من المستوطنين منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده اعتقلوا 7 فلسطينيين جرة تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية وحيازة وسائل قتالية، فيما تم ضبط سلاح من نوع "كلاشنكوف" وذخيرة.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد موسى زرينة وزوجته ليلى، ونجله موسى، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مخيم عايدة.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت قبل ثلاثة أيام أربعة بركسات وغرفة سكنية بمنطقة بير عونه في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، مملوكة للمعتقل محمد زرينة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن يسري أبو سنينة، ورمضان محمد نعمان جابر، بعد تفتيش منزليها والعبث بمحتوياتها في حارة الشيخ بمدينة الخليل.

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كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في الحي عرف من أصحابها، خليل عبد العزيز، وناجي القواسمي وعبثوا بمحتوياتها.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل محافظة الخليل، وعلى جسر حلول شمال المدينة، ومدخل بلدة اذنا غرب المحافظة، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون صباح اليوم الخميس، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم.

وأفاد مواطنون بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحمت المنطقة وأدت طقوسا تلمودية، وسط إجراءات أمنية مكثفة من قبل قوات الاحتلال.