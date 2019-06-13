انفجاران كبيران يستهدفان ناقلتي نفط في بحر عمان

وأوضحت أن "ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج".
وبحسب وكالة "يونيوز" فإن مصادر محلية باكستانية تحدثت عن سماع دوي الانفجارات، وأن حاملتي نفط عملاقتين طلبتا المساعدة من الدول المطلة على بحر عُمان.
وفي نفس السياق أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، أن هيئة السلامة البحرية البريطانية، أصدرت تحذيرا من حادث غير محدد وقع في خليج عمان.
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