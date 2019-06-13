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اعتقال ايراني بحوزته 3 كغم من الترياك في زرباطية

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وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم إلقاء القبض على مسافر أيراني، بحوزته مادة مخدرة نوع ترياك تزن 3 كيلو غرام مع حبوب مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي يروم إدخالها إلى العراق".

واضافت انه "تم ذلك بالتعاون المشترك بين شعبة البحث والتحري ومفرزة مكافحة المخدرات "، مشيرة الى "إحالة ألمسافر وفق محضر اصولي لشعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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