غارات تركية على كردستان تلحق اضرار مادية جسيمة

وقالت المصادر ان "طائرات حربية تركية شنت فجر اليوم غارات على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك باقليم كردستان". واضافت ان "هذه الغارات ادت الى الحاق اضرار مادية جسيمة بشبكات المياه والكهرباء في المحافظة".



واستأنفت القوات التركية قصفها لمعاقل حزب العمال الكردستاني في تموز 2015 لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحيه من الأراضي التركية في العام 2013.

واستأنفت القوات التركية قصفها لمعاقل حزب العمال الكردستاني في تموز 2015 لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحيه من الأراضي التركية في العام 2013.

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