مجموعة السلامة البحرية البريطانية تحذر من حادث في خليج عمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت مجموعة السلامة البحرية البريطانية من وقوع حادث غير محدد التفاصيل في خليج عمان بالقرب من السواحل الإيرانية. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة، التي تديرها البحرية البريطانية، أعلنت حالة التأهب في وقت مبكر الخميس، دون توضيح تفاصيل إضافية؛ لكنها قالت إنها تحقق.

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