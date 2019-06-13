الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على جنوب غزة

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إيمان أحمد - غزةالخميس 2019/6/13 08:36 صباحا بتوقيت أبوظبي
قصف إسرائيلي على غزة - أرشيفية
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، غارة على جنوب قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وأفاد مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" بأن طائرات إسرائيلية قصفت بصاروخين أرضا زراعية بمنطقة "كرم أبومعمر" شرقي مدينة رفح، دون أن يبلغ عن إصابات.
وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات حربية أغارت على بنية تحتية تحت أرضية في مجمع عسكري تابع لحماس في جنوب قطاع غزة، ردًّا على إطلاق القذيفة الصاروخية الليلة الماضية.
وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية التابعة له اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.
وسبق ذلك إطلاق صافرات الإنذار في تجمع أشكول في غلاف قطاع غزة.
وفي مساء الأربعاء أعلن الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار بحري على قطاع غزة حتى إشعار آخر.
وبموجب هذا القرار سيُمنع الصيادون الفلسطينيون من دخول البحر لغرض الصيد حتى رفع الحصار، علما بأن الاحتلال يمنع وصول السفن إلى قطاع غزة.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن عدة حرائق اندلعت في مناطق إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، نتيجة سقوط بالونات محترقة أطلقت من غزة.
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