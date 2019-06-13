الان تتابع انفجاران كبيران استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عُمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: حذرت مجموعة السلامة البحرية البريطانية من حادث غير محدد في خليج ⁧‫عُمان‬⁩ وحثت على الحذر الشديد وسط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

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