شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لـ32 متهماً في محاولة اغتيال السيسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

قضت المحكمة العسكرية في مصر أمس (الأربعاء)، بالسجن المؤبد لـ32 متهما في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي. وكانت النيابة العسكرية في مصر قد أحالت 292 متهما إلى المحاكمة العسكرية لاتهامهم بتكوين خلايا إرهابية وتورطهم في عمليات إرهابية، من بينها محاولتان لاغتيال السيسي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا أكثر من 17 عملية إرهابية، ومحاولة اغتيال ورصد، وحاولوا اغتيال الرئيس السيسي أثناء تأديته العمرة، كما اشتروا مواد متفجرة ووضعوها بالطابق 34 بأحد الفنادق، ظنا منهم أن السيسي سيقيم فيه.

واعترف المتهم أحمد بيومي قائد الخلية، أن زوجته عرضت ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها خلال أداء السيسي العمرة حتى تشغل القوات، في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهداف السيسي.

وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين جرائم قتل 3 قضاة بالعريش في الانتخابات البرلمانية، أثناء وجودهم في فندق سويس إن بالعريش 2015، واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء عن طريق قذائف الهاون، وزرع عبوات ناسفة بخط سير قوات الجيش والشرطة في الطريق الدولي الساحلي بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، ومحاولة الاستيلاء على كميني أبو سدرة والرفاعي بشمال سيناء. ونسبت النيابة للمتهمين زرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش، استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، فضلا عن استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن منصور.