شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطون لخامنئي: تنحَّ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

في تحد غير مسبوق وعبر رسالة مفتوحة، طالب 14 ناشطا سياسيا ومدنيا إيرانيا المرشد علي خامنئي بالتنحي وتغيير الدستور. ونشر بعض هؤلاء مقاطع فيديو يطالبون فيها علناً برحيل المرشد بحسب ما أفاد موقع «إيران انترناشيونال» أمس.

وفي خطوة مماثلة، ألمح نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني والنائب عن مدينة طهران، علي مطهري، في مارس الماضي وهو يتحدث عن مستقبل «الثورة الإيرانية» والآلية التي يجب أن تحكمها، إلى عدم كفاءة المرشد الحالي علي خامنئي في تبوؤ مركز القيادة. وأكد مطهري المعروف بآرائه «الجريئة»، أنه «إذا لم تكن هناك شخصية بارزة تتمتع بصفات علمية ومعنوية، فالأفضل أن تكون القيادة جماعية».

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يذكر أن نظام «الجمهورية الإسلامية» يعاني من إشكالات دستورية وهيكلية أساسية منذ إعداد دستوره في أعقاب الثورة. ومن أهم الأمور التي يشير إليها المشرعون والمتخصصون في وضع الدساتير، والمعارضون، هو مبدأ «ولاية الفقيه» الذي يعتبره الكثيرون أداة لتكريس سلطة دكتاتورية مطلقة بيد المرشد الأعلى.

وتردد الحديث أخيرا عن «شيخوخة» نظام طهران واحتمال وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي قبل حسم أمر القيادة، والأزمة التي قد تترتب على ذلك.

يذكر أن مسألة خلافة خامنئي بدأت تتردد في الأوساط الإيرانية منذ أكثر من سنتين، ففي مارس 2017، كشف المتحدث باسم مجلس خبراء القيادة الإيرانية أحمد خاتمي، عن تعيين لجنة سرية لاختيار مرشحين لخلافة المرشد الأعلى، ما عزز في حينه الشكوك حول صحته، والأنباء التي تحدثت وقتها عن تفاقم مرض المرشد المصاب بسرطان البروستاتا.