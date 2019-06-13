"السكة الحديد": إيقاف 170 عاملا عن العمل لتعاطيهم المواد المخدرة

كتب: توفيق شعبان

شدد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، على استبعاد أي سائق يثبت تورطه في إدمان المخدرات، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وعلى حركة مسير القطارات بجميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري.

وقال "رسلان"، لـ"الوطن"، إنه حال وجود عينات إيجابية سيجري تحويل صاحبها للتحقيق ووقفه عن العمل وتحويله للنيابة، موضحًا أنَّ هناك إجراءات رادعة لأي مدمن داخل منظومة "السكة الحديد".

وكشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن إيقاف 170 عاملا عن العمل بسبب ثبوت عينات تحليل المخدرات الخاصة بهم...