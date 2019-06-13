كتب: توفيق شعبان
شدد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، على استبعاد أي سائق يثبت تورطه في إدمان المخدرات، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وعلى حركة مسير القطارات بجميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري.
وقال "رسلان"، لـ"الوطن"، إنه حال وجود عينات إيجابية سيجري تحويل صاحبها للتحقيق ووقفه عن العمل وتحويله للنيابة، موضحًا أنَّ هناك إجراءات رادعة لأي مدمن داخل منظومة "السكة الحديد".
وكشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن إيقاف 170 عاملا عن العمل بسبب ثبوت عينات تحليل المخدرات الخاصة بهم...
كانت هذه تفاصيل خبر "السكة الحديد": إيقاف 170 عاملا عن العمل لتعاطيهم المواد المخدرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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