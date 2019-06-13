"التضامن": أخر موعد لتسجيل البصمة الحيوية لحجاج الجمعيات الأهلية اليوم

كتب: أسماء زايد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم الخميس الموافق 13 يونيه، آخر موعد لتسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي لموسم حج 1440 - 2019.

وأضافت التضامن، فى بيان لها، أن ذلك جاء في ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودي، التي تقتضي بضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج، للحصول على تأشيرة الحج أسوةً بما اتبع العام الماضي.

‎وأكدت أنّه في إطار التنسيق مع شركة تساهيل المسؤولة عن تسجيل البصمة، جرى وضع جدول زمني للمواطنين للحضور لمكاتب الشركة...