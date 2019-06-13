أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "​روسيا​ تشعر بالقلق إزاء قضايا ​الشرق الأوسط​، ولا تقلل من قلقها بشأن كل ما يتعلق بالبرنامج ​النووي الإيراني​، ​كوريا الشمالية​، ​أفغانستان​". وفي سياق آخر، كشف بوتين في مقابلة مع قناة العالم التلفزيونية "مير"، أن "العلاقات متدهورة بين روسيا و​الولايات المتحدة​ وأصبحت من أسوأ إلى أسوأ"، مشيرا إلى أن "الإدارة الأميركية الحالية اتخذت خلال الأعوام الأخيرة عشرات القرارات المتعلقة بالعقوبات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: العلاقات بين روسيا وأميركا متدهورة من أسوأ إلى أسوأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.