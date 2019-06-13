سفير سويسرا إيران: حريصون على إيجاد قناة مالية مع طهران في مجال الصناعة الدوائية

أكد سفير ​سويسرا​ لدى ​إيران​ ماركوس لايتنر حرص بلاده على إيجاد قناة مالية مع ​طهران​ في مجال ​الصناعة​ الدوائية، مشيراً إلى أن "سويسرا لديها حاليا علاقات وطيدة جدا مع ​الجمهورية​ الإسلامية وان التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة، تعد واحدة من النماذج البارزة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع ​الصحة​".

ولفت إلى أن "سويسرا فضلا عن التعاون في المجال الصحي، راغبة في تعزيز التعاون مع إيران في مختلف المجالات"، معربا عن "سروره حيال ترحيب المسؤولين الإيرانيين أيضا بتعزيز التعاون الثنائي مع سويسرا في شتى المجالات".