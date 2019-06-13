"يونيوز": استهداف ناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالخام في بحر عمان

أفادت وكالة "يونيوز" عن "استهداف ناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالخام في بحر عمان"، مشيرةً إلى أن "موانئ ​باكستان​ و​سلطنة عمان​ تتلقى نداءات استغاثة من ناقلتي ​النفط​"، لافتةً إلى أن "الناقلتين المستهدفتين هما من الناقلات العملاقة التي تحمل النفط الخام من ​الخليج​".

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