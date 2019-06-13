حذر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بعد اجتماعه مع الرئيس الإيراني في طهران من اشتباكات عارضة في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أنه "يجب منع الصراع المسلح بأي ثمن".
وأكد أن "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لا غنى عنهما ليس بالنسبة لهذه المنطقة فحسب بل من أجل الازدهار العالمي. لا يريد أحد الحرب"، مشيرا الى "أننا نريد لعب أكبر دور ممكن حتى نخفف التوتر. هذا ما دفعني للمجيء إلى إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء اليابان عن اندلاع حرب في الشرق الأوسط: لا أحد يريدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.