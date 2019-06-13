رئيس وزراء اليابان عن اندلاع حرب في الشرق الأوسط: لا أحد يريدها

حذر رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​، بعد اجتماعه مع الرئيس ال​إيران​ي في ​طهران​ من ​اشتباكات​ عارضة في منطقة ​الشرق الأوسط​، مشددا على أنه "يجب منع الصراع المسلح بأي ثمن".

وأكد أن "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لا غنى عنهما ليس بالنسبة لهذه المنطقة فحسب بل من أجل الازدهار العالمي. لا يريد أحد الحرب"، مشيرا الى "أننا نريد لعب أكبر دور ممكن حتى نخفف التوتر. هذا ما دفعني للمجيء إلى إيران".